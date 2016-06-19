إيران تتفق مع شركة بوينج الأمريكية لشراء 100 طائرة

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عبد زاده، اليوم الأحد، إن إيران توصلت إلى اتفاق مع شركة بوينج الأمريكية لشراء 100 طائرة وإن الجانبين ينتظران الحصول على موافقة سلطات الخزانة الأمريكية.

وأضاف رئيس الهيئة أن “من بين 250 طائرة ركاب لدى إيران يتعين إحلال 230 طائرة” وأضاف أنه جرى توقيع اتفاق مكتوب مع بوينج لشراء 100 طائرة.

وحتى الآن لم تحصل بوينج سوى على موافقة على عرض منتجاتها على الخطوط الجوية الإيرانية “إيران اير” وبضع شركات طيران أخرى في إطار مساعيها للحاق بركب شركة إيرباص الأوروبية التي فازت في وقت سابق من هذا العام بصفقة مبدئية لبيع 118 طائرة بقيمة 27 مليار دولار لإيران.

وكانت رويترز قد ذكرت في السادس من يونيو أن إيران تقترب من إبرام اتفاق تاريخي لشراء طائرات ركاب من بوينج للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية في 1979 وأنه قد يتم قريبا توقيع اتفاق لشراء أكثر من 100 طائرة.