الائتلاف السورى: تركيا تقتل 11 سوريا لجئوا لأنقرة هربا من الحرب

قال الائتلاف السورى المعارض إن قوات الجندرما التركية قتلت 11 مواطنا سوريا أثناء محاولتهم دخول الأراضى التركية وذلك هربا من نظام الأسد والميلشيات المتطرفة الموجودة على أرض سوريا.

وطالبت سميرة المسالمة نائب رئيس الائتلاف السورى فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه الحكومة التركية بفتح تحقيق فورى بهذه الحادثة لكشف ملابساتها والمسئولين عنها، مؤكدة أن مقتل سوريات و سوريين عزل يتعارض مع ما تبديه حكومة تركيا تجاه السوريين الفارين أو المطرودين من وطنهم.

يذكر أن مطاردات وتصفيات جسدية وقعت على الأراضى التركية بحق معارضين سوريين مقيمين فى البلاد، إضافة للقبضة الأمنية الشرسة من قبل أنقرة على المواطنين السوريين.

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