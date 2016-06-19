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تقرير لـ" البيئة" يؤكد : مستويات الضوضاء انخفضت بمحافظات القاهرة الكبرى

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تقرير لـ" البيئة" يؤكد : مستويات الضوضاء انخفضت بمحافظات القاهرة الكبرى تقرير لـ" البيئة" يؤكد : مستويات الضوضاء انخفضت بمحافظات القاهرة الكبرى
أكدت وزارة البيئة ،من خلال قطاع نوعية البيئة فى تقريرها السنوى لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظات القاهرة الكبرى خلال عام 2015، من خلال مقارنة نتائج الرصد لمستويات الضوضاء لهذا العام بالأعوام السابقة انخفاض مستويات الضوضاء لفترتى اليوم ( النهار والليل ) فى بعض مواقع الرصد بمحافظات القاهرة الكبرى لعام 2015 عن مثيلاتها للعام السابق، وذلك فى بعض المناطق مثل الزمالك–الدقى- المعادى-الهرم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها ، أن الانخفاض فى مستويات الضوضاء بتلك المناطق يرجع إلى قيام محافظتى القاهرة والجيزة بتنفيذ عدد من الإجراءات التى ساهمت فى خفض معدلات الضوضاء بها ومنها تنظيم حركة المرور فى هذه المناطق ومنع مرور سيارات النقل الثقيل والخفيف داخل المدن ، بالإضافة إلي السيطرة على الباعة الجائلين.

و أشارت تقارير الرصد ، إلى أن مستويات الضوضاء البيئية فى عدد من المواقع بمحافظات القاهرة الكبرى بالمناطق الصناعية والتجارية والإدارية والمناطق الواقعة على طرق عامة والضواحى السكنية ترتفع عن الحدود والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009.

وأوضحت الوزارة ، أنه تم إرسال التقارير إلى السادة المحافظين، حيث تضمنت تقييم لمستويات الضوضاء بكل موقع رصد والتوصيات المقترحة للحد منها .


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