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ألمانيا تعتزم توسيع نطاق مشاركتها فى عمليه "صوفيا" قبالة سواحل ليبيا

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ألمانيا تعتزم توسيع نطاق مشاركتها فى عمليه "صوفيا" قبالة سواحل ليبيا ألمانيا تعتزم توسيع نطاق مشاركتها فى عمليه "صوفيا" قبالة سواحل ليبيا
كشفت تقارير صحفية أن الألمانية تعتزم إتمام الإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق المشاركة فى عملية "صوفيا" البحرية للاتحاد الأوروبى قبالة السواحل الليبية قبل حلول العطلة الصيفية.

وذكرت الصحف التابعة لمجموعة (فونكه) الإعلامية استنادا إلى دوائر حكومية أن الحكومة الألمانية تعتزم بحث هذا الأمر فى جلستها الأسبوعية يوم الأربعاء المقبل على أن يتم مناقشة هذا الإجراء داخل البرلمان (بوندستاج) يوم الجمعة المقبل.

و من المقرر أن يطرح الموضوع غدا الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.

و قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه يجب فى البداية انتظار مشاورات وزراء الخارجية. .ورفض الحديث عن الجدول الزمنى التالى للعملية.

جدير بالذكر أن عملية "صوفيا" تقتصر حتى الآن على إنقاذ اللاجئين الذين يتعرضون لخطر الغرق فى البحر المتوسط ومكافحة عصابات التهريب، حيث يشارك الجيش الألمانى فى هذه المهمة فى الوقت الراهن بنحو 400 جندى على متن سفينتين.
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