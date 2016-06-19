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الجامعة العربية ترحب وتؤيد خطوات تحرير مدينتى الفلوجة والموصل بالعراق

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الجامعة العربية ترحب وتؤيد خطوات تحرير مدينتى الفلوجة والموصل بالعراق الجامعة العربية ترحب وتؤيد خطوات تحرير مدينتى الفلوجة والموصل بالعراق
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى ببيان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى حول استعادة القوات العراقية السيطرة على القسم الأكبر من مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابى واستمرار تعامل القوات العراقية مع الجيوب الصغيرة المتبقية لتطهيرها من الإرهاب.

وأشاد العربى، فى بيان له اليوم، بتزامن هذه الخطوة مع عزم القوات العراقية التقدم باتجاه جنوب مدينة الموصل لتحريرها، وناشد جميع الأطراف المعنية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية بسرعة التحرك من أجل معالجة أزمة النازحين العراقيين وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتهيئة الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين من سكان الفلوجة إلى ديارهم فى أسرع وقت ممكن.

وأكد العربى على أهمية تضافر جهود كل العراقيين فى هذه المواجهة الشاملة مع الإرهاب، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على تعزيز مسار الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكونات أبناء الشعب العراقى، كما أكد على تأييد الجامعة العربية ودعمها لجهود العراقية فى استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى للبلاد.
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