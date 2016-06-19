اجتماع لمحاميى الشرقية بعد حبس 5من زملائهم بسبب مشادة مع وكيل نيابة بأبوكبير

دعت نقابة محامين شمال الشرقية، اليوم الأحد، لعقد اجتماع عاجل، والنظر فى الدعوة إلى جمعية عمومية للمحامين، لبحث أزمة حبس 5 من محاميى أبو كبير، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية مشادة بينهم وبين أحد أعضاء نيابة أبو كبير العامة.

وكانت مباحث أبو كبير، قد ألقت القبض على 2 من المحامين، فيما ألقى جهاز الأمن الوطنى القبض على 3 منهم بمرسى مطروح ورأس البر بعد صدور قرار ضبط وإحضار 9 محامين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

ووجهت نيابة شمال الزقازيق، للمتهمين تهم الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض تنفيذ عمل إجرامى، هو احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير شرقية ومنعهم من مغادرة النيابة لمدة 5 ساعات متواصلة، كما استعملوا العنف والتهديد مع موظفين عموميين بأن قاموا باحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة، وذلك لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين، إهانة وتهديد "بدر الشافعى" وكيل نيابة أبو كبير، واعتدوا على حق موظفين عموميين فى العمل "أعضاء نيابة أبو كبير"، وذلك بالتهديد، مما حال بينهم وبين أداء وظيفتهم لمباشرة التحقيق، واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف.

نيابة شمال الشرقية تقرر ضبط 9 محامين على خليفة مشادة مع عضو نيابة أبو كبير

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