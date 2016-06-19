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روسيا وأمريكا تتفقان على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في سوريا

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روسيا وأمريكا تتفقان على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في سوريا روسيا وأمريكا تتفقان على ضرورة تحسين التنسيق العسكري في سوريا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة تحسين التنسيق لتفادي وقوع أثناء القيام بعمليات عسكرية في سوريا.

وأضافت أن مسؤولين عسكريين من البلدين توصلا للاتفاق أثناء مؤتمر عقد عبر دوائر تلفزيونية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الأهداف التي تعرضت لغارات روسية في سوريا، تقع خارج المناطق التي تعمل بها المعارضة المنضمة للهدنة.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف: “الهدف الذي تعرض للقصف، موجود على بعد أكثر من 300 كلم عن الأراضي التي أعلن الجانب الأمريكي، أنها مناطق نشاط المعارضة المنضمة لنظام وقف الأعمال العدائية”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إنها سألت موسكو عن الضربات الجوية الروسية التي نُفذت ضد قوات المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال البنتاجون إن موسكو لم تستجب للتحذيرات الأمريكية.

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