لوكسمبورج: «كاميرون» إرتكب خطأ تاريخي بطرحه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، اليوم الأحد، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خطوات مماثلة من دول في شرق أوروبا.

وأضاف أسيلبورن لصحيفة “تاجشبيجل أم زونتاج” أنه “لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير الدومينو في شرق أوروبا”، وأن كاميرون ارتكب “خطأ تاريخيا” لمجرد التفكير بطرح مسألة استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء.

واعتبر أسيلبورن أنه حتى لو قررت بريطانيا البقاء في التكتل خلال استفتاء 23 يونيو “فهذا لن يحل المشكلة الناتجة عن الموقف السلبي للبريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أنه أحيانا يكون لديه انطباع بأن كاميرون ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي متفقان ضمنا على تقليص التكامل الأوروبي.

وتابع “يبدو أن الاثنين لهما نفس الأجندة فيما يتعلق بموقفهما المنتقد للاتحاد الأوروبي”.

وتصوت بريطانيا يوم 23 يونيو، على البقاء أو الخروج من الاتحاد الذي يضم 28 دولة في استفتاء ستكون له تداعيات طويلة الأجل على السياسة والاقتصاد والدفاع والدبلوماسية في القارة الأوروبية.