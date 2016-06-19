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التشكيل المتوقع - حلمي يسعى لتأمين الزمالك بتوفيق وثلاثي وسط

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التشكيل المتوقع - حلمي يسعى لتأمين الزمالك بتوفيق وثلاثي وسط التشكيل المتوقع - حلمي يسعى لتأمين الزمالك بتوفيق وثلاثي وسط

يدرس محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بأحمد توفيق في مركز المدافع الايمن خلال مواجهة انيمبا النيجيري يوم الأحد

ويحل الزمالك ضيفا على إنيمبا ضمن الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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ومن المقرر ان يحسم الجهاز موقفه النهائي وفقا لحالة توفيق صباح الأحد.

ويفضل حلمي الإبقاء علي حازم امام كورقة رابحة علي مقاعد البدلاء حال التأكد من جاهزية توفيق الفنية لخوض المواجهة خصوصا أن إنيمبا يتميز بهجوم قوي مما دفعه للتفكير في التأمين الدفاعي.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق وأحمد دويدار وعلي جبر ومحمد عادل جمعة

الوسط: طارق حامد وإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي

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