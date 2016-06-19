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تامر عبد الحميد لـ في الجول: مباراة إنيمبا ستزيد صعوبة على الزمالك في حالة واحدة فقط

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تامر عبد الحميد لـ في الجول: مباراة إنيمبا ستزيد صعوبة على الزمالك في حالة واحدة فقط تامر عبد الحميد لـ في الجول: مباراة إنيمبا ستزيد صعوبة على الزمالك في حالة واحدة فقط

يرى تامر عبد الحميد لاعب وسط الزمالك السابق أن مباراة الأبيض ضد إنيمبا النيجيري ستكون صعبة، ولكنها ستزيد صعوبة على فريق المدرب محمد حلمي في حالة وحيدة فقط.

الزمالك يبدأ مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إنيمبا خارج الديار، وهكذا يرى بطل أخر مرة حصد فيها الزمالك البطولة المباراة..

"لا نحتاج سوى التعادل خارج الديار في حالة فوزنا على أرضنا في كل المباريات".

"ضربة البداية هي أهم مباراة، اللاعبون سيلعبون أثناء الصيام بجانب الطقس السيء في النهار".

"لو حافظ اللاعبون على لياقتهم وقدم دفاع الفريق مستوى جيد سيخرج الفريق بتعادل على أقل تقدير".

"نقطة قوة الزمالك في المباراة هي خط دفاعه، علي جبر وأحمد دويدار ومحمد عادل جمعة وحازم إمام".

"المباراة ستزيد صعوبة على الزمالك إذا اتجه اللاعبون للفردية وتخلوا عن اللعب الجماعي".

"مركز قوة الزمالك في حراسة مرماه، أرى أن مستوى أحمد الشناوي وجنش متقارب للغاية. لا قلق على الزمالك في هذه المنطقة".

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