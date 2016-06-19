قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على برج للمقاومة جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأحد، النار تجاه موقع للمقاومة الفلسطينية صوب حى النجار ببلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس استهدفت بالرصاص برج الرصد والمراقبة التابع لسرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى دون أن يبلغ بوقوع إصابات فى صفوف عدد من العناصر كانوا يتواجدون فيه وتمكنوا من الانسحاب.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكرى لحماس و"سرايا القدس" قد أقامتا عدة مواقع مراقبة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى صيف العام 2014.

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