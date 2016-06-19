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ضبط عامل لارتكابه وقائع سرقة هواتف محمولة بأسيوط

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ضبط عامل لارتكابه وقائع سرقة هواتف محمولة بأسيوط ضبط عامل لارتكابه وقائع سرقة هواتف محمولة بأسيوط
ألقت مديرية أمن أسيوط، القبض على عامل مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا سرقة وارتكاب جرائم النشل وسرقة الهواتف المحمولة بالمحافظة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، بأن "ت . ح . ع" 27 سنة عامل ومقيم بناحية منقباد ـ دائرة مركز أسيوط ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية، وراء ارتكاب عدد من وقائع سرقات الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه 4 وقائع سرقة للهواتف المحمولة محرر بها محاضر بأسلوب الخطف، كما قرر أنه قام ببيعها لـ "ع . ص . ح" 31 سنة صاحب محل محمول ومقيم بناحية منقباد ـ مركز أسيوط، وتم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بتصرفه بالبيع فى الهواتف المحمولة .

باستدعاء المبلغين عن هواتفهم تعرفوا على المتهم الأول، وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشة المتهم الأخير، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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