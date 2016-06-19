بالصور.. ختام ليالى رمضان الثقافية بفرع ثقافة الأقصر

مراسل «ONA»:

اختتم فرع ثقافة الأقصرالتابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق، أمس السبت، فعاليات ليالى رمضان الثقافية بالمواقع الثقافية التابعة للفرع والتي امتدت من 9 حتى 18 يونيو 2016.

وقال محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، إن الاحتفالات ضمت 120 ليلة ثقافية على مستوى محافظة الأقصر شملت ندوات دينية مثل قيمة الرحمة والسؤال عن ذوى القربى وقيمة الاقتصاد في حياتنا، ألقاها كوكبة من أئمة الأزهر الشريف وأمسيات شعرية لكبار شعراء الأقصر وموهوبيها أمثال حسين القباحى ومحمد جاد المولى وبكرى عبد الحميد ومعارض للكتب احتوت على قرابة 5000 نسخة كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف العدوى، في بيان صادر عنه اليوم: “قدمت الهيئة تخفيضا قدره 50% على تلك الكتب وورش فنون تشكيلية للرسم وصناعة الفوانيس باستخدام أوراق الكانسون والفوم جليتر والرسم بالألوان المائية كما أقيمت مجموعة من العروض الفنية المتنوعة لفرق الانشاد الدينى والتنورة والفنون الشعبية والموسيقى والغناء الشعبى”.

وأوضح العدوى، أن هذا العام اتجهت ثقافة الأقصر نحو القرى المحرومة ثقافية، فأقامنا فعاليات بمراكز الشباب ودور مناسبات العائلات والمقاهى وحتى المتنزهات والحدائق العامة كما أقمنا فعاليات بالتعاون مع بيت الشعر لتكريم عدد من شعراء الأقصر وبيت العائلة بالأقصر.