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ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الجيش الليبى فى اشتباكات أجدابيا لـ 16 جنديا

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ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الجيش الليبى فى اشتباكات أجدابيا لـ 16 جنديا ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الجيش الليبى فى اشتباكات أجدابيا لـ 16 جنديا
ارتفع عدد ضحايا الجيش الليبى إلى أربعة جنود وإصابة 12 آخرين جراء الاشتباكات مع جماعات إرهابية خارجية عن القانون مدعومة بسرايا دعم بنغازى بمدينة أجدابيا.

وكانت الإحصائية الأولية للاشتباكات اكدت مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين.

وقال مصدر عسكرى اليوم، "إن عدد القتلى من جنود الجيش أرتفع إلى 4 جنود و12 مصابا، جراء هجوم شنته قوة تابعة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون مدعومة بسرايا دعم بنغازى على معسكرات للجيش جنوب مدينة أجدابيا".

وبحسب مصادر مطلعة من المدينة فقد تمكنت المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون من السيطرة لساعات على مواقع ومعسكرات لتنسحب نتيجة لاستهدافها من قبل سلاح الجو التابع للجيش الليبى من منطقة الحى الصناعى، فيما تشهد الأوضاع حالة من الهدوء الحذر والترقب.
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