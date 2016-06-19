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أخبار سوريا..قتلى وجرحى فى غارات سورية روسية على مدينة تلبيسة بريف حمص

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أخبار سوريا..قتلى وجرحى فى غارات سورية روسية على مدينة تلبيسة بريف حمص أخبار سوريا..قتلى وجرحى فى غارات سورية روسية على مدينة تلبيسة بريف حمص
أفاد ناشطون سوريون الأحد، بأن الطيران السورى والروسى شنا غارات جوية على أحياء سكنية بمدينة "تلبيسة" بريف حمص الشمالى، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال ومسنون.

وذكرت قناة (العربية) أن الطيران الحربى قصف أيضا مناطق فى بلدة "بشقاتين" بريف حلب الغربى، ومناطق متفرقة بطريق "الكاستيلو"، ومواقع فى منطقتى "ملاح" و"تل مصيبين" شمال حلب، وبلدتى "حيان" و"حريتان" بريف حلب الشمالى.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد طالبت موسكو ـ فى بيان لها أمس السبت ـ بتوضيح أسباب استهداف الطيران الروسى للمعارضة السورية المدعومة من واشنطن الأسبوع الماضى، مضيفة أن موسكو لم تستجب للتحذيرات الأمريكية بوقف الهجوم مما يشكك فى نواياها فى سوريا.
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