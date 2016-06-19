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أخبار فلسطين..مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

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أخبار فلسطين..مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة أخبار فلسطين..مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية الأحد، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان مقدسيين "إن عددا من المستوطنين حاول أداء طقوس تلمودية فى الأقصى، إلا أن هتافات التكبير الاحتجاجية التى صدحت بها حناجر مصلين حالت دون ذلك".

ويتواجد فى الأقصى عدد كبير من المصلين الذين ينتشرون فى مصليات ومرافق المسجد المبارك، ويتعبدون فيه بصلوات وتلاوة الذكر الحكيم، والاستماع إلى دروس الوعظ والإرشاد الدينية والاجتماعية، فيما تشهد أسواق القدس القديمة التاريخية حركة تجارية نشطة بفعل التوافد الكبير والمتواصل على الأقصى على مدار الساعة.
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