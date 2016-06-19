العثور على جثة شخص «مجهول الهوية» سقط من أحد القطارات بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، صباح اليوم الأحد، على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية سقط من أحد القطارات بناحية “بنجا” دائرة مركز طهطا.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بسقوط شخص من أحد القطارات بناحية بنجا – دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص “مجهول الهوية ” في العقد الثالث من العمر- على جانب شريط السكة الحديد بذات الناحية يرتدى جلباب بلدي، وتبين وجود آثار دماء على الأرض نتيجة سقوطه من أحد القطارات.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذنين والأنف والفم وسحجات احتكاكية متعددة بالجسم والإصابات حيوية ويرجع حدوثها إلي الارتطام بجسم صلب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2491 إداري المركز لسنة 2016 وتم العرض على النيابة العامة.