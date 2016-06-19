أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العثور على جثة شخص «مجهول الهوية» سقط من أحد القطارات بسوهاج‎

Google+ Print
العثور على جثة شخص «مجهول الهوية» سقط من أحد القطارات بسوهاج‎ العثور على جثة شخص «مجهول الهوية» سقط من أحد القطارات بسوهاج‎

جثة- أرشيفية

مراسل «ONA»:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، صباح اليوم الأحد، على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية سقط من أحد القطارات بناحية “بنجا” دائرة مركز طهطا.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بسقوط شخص من أحد القطارات بناحية بنجا – دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص “مجهول الهوية ” في العقد الثالث من العمر- على جانب شريط السكة الحديد بذات الناحية يرتدى جلباب بلدي، وتبين وجود آثار دماء على الأرض نتيجة سقوطه من أحد القطارات.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذنين والأنف والفم وسحجات احتكاكية متعددة بالجسم والإصابات حيوية ويرجع حدوثها إلي الارتطام بجسم صلب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2491 إداري المركز لسنة 2016 وتم العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا