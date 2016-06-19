ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الليبي إلى 16 جنديا في اشتباكات أجدابيا

أرتفع عدد ضحايا الجيش الليبي إلى أربعة جنود وإصابة 12 آخرين جراء الاشتباكات مع جماعات إرهابية خارجية عن القانون مدعومة بسرايا دعم بنغازي بمدينة أجدابيا.

وكانت الإحصائية الاولية للاشتباكات اكدت مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

وقال مصدر عسكري اليوم، “إن عدد القتلى من جنود الجيش أرتفع إلى 4 جنود و12 مصابا ،جراء هجوم شنته قوة تابعة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون مدعومة بسرايا دعم بنغازي على معسكرات للجيش جنوب مدينة أجدابيا”.

وبحسب مصادر مطلعة من المدينة فقد تمكنت المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون من السيطرة لساعات على مواقع ومعسكرات لتنسحب نتيجة لاستهدافها من قبل سلاح الجو التابع للجيش الليبي من منطقة الحي الصناعي، فيما تشهد الأوضاع حالة من الهدوء الحذر والترقب.