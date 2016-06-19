مصرع مدرس صعقاً بالكهرباء في طما بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

استقبل مستشفى طما المركزى شمال سوهاج، اليوم الأحد، مدرس مصابًا بصعق كهربائى أثناء قيامه بتوصيل سلك كهربائي خلف منزله لامست يده أحد الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته دأخل المستشفى.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد جلال أبو سحلى مأمورمركز شرطة طما بوصول ناصر عبد الغني أحمد 45 سنة مدرس ويقيم بناحية سلامون دائرة المركز، المستشفي المركزي “جثة هامدة” إدعاء صعق كهربائي.

وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـي عاطف عبد الغني أحمد مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بتوصيل سلك كهربائي خلف منزله لامست يده أحد الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة.