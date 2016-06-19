«المجتمعات العمرانية» تنظم ندوة دينية حول الصيام وأثره على العمل والإنتاج

صرح المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأن نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ندوة تثقيفية بعنوان “الصيام وأثره على العمل والإنتاج”.

وحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين بالأزهر، وأدارها الإذاعي الكبير الدكتور سعد المطعني، كبير الإذاعيين بإذاعة القرآن الكريم، فيما حضر قيادات الهيئة، وعدد من العاملين.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بحسب البيان الصادر اليوم الأحد.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، خلال كلمته، إعلاء الدين الإسلامي لقيمة العمل والإنتاج، والحث على إتقانهما، والإجادة فيهما.

وأوضح أن الصيام ليس حجة أو مبررًا للتكاسل عن العمل، بل على العكس لابد أن يكون حافزًا على المزيد من العمل والإنتاج.

وأضاف ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن” الأزهر الشريف يعتبر أحد أهم أدوات قوة مصر الناعمة بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك نحو 40 ألف طالب يأتون من 102 دولة، لتلقي تعليمهم مجانًا بالأزهر الشريف، وهؤلاء يمثلون سفراء للإسلام ومصر بالخارج”.

وأكد المهندس كمال فهمىي، أن الهدف من إقامة مثل هذه الندوات، حث العاملين بالهيئة وأجهزة المدن المختلفة على بذل الجهد، وإتقان العمل، خاصةً في هذا الشهر الفضيل، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان بأجهزتها المختلفة.