أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمليات التعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية للتأكد من صحتها

Google+ Print
عمليات التعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية للتأكد من صحتها عمليات التعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية للتأكد من صحتها
أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل لطلاب للثانوية العامة "نظام حديث" شعبة العلمى ، للتأكد من صحتها ومعرفة مصدر اللجنة التى خرجت منها، حال تطابقها مع الورقة الأصلية للامتحان.

جدير بالذكر أن 100 ألف طالب وطالبة بدأوا منذ التاسعة صباحا أداء امتحان التفاضل والتكامل ضمن النظام الحديث للثانوية العامة.

بدء امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التفاضل والتكامل"

"التعليم": إعلان نسبة النجاح فى العينة العشوائية لـ"كيمياء الثانوية" اليوم

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع".. التعليم تعلن: 78.4% نسبة نجاح عينة الفيزياء.. و89.6% لعلم النفس.. والوزارة: 1422 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بالمادتين.. و94% نسبة نجاح الفلسفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات