عمليات التعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل للثانوية للتأكد من صحتها

أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتبع ورقة أسئلة التفاضل والتكامل لطلاب للثانوية العامة "نظام حديث" شعبة العلمى رياضة ، للتأكد من صحتها ومعرفة مصدر اللجنة التى خرجت منها، حال تطابقها مع الورقة الأصلية للامتحان.

جدير بالذكر أن 100 ألف طالب وطالبة بدأوا منذ التاسعة صباحا أداء امتحان التفاضل والتكامل ضمن النظام الحديث للثانوية العامة.

بدء امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التفاضل والتكامل"

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