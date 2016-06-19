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بروكسل تتفق مع مصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا

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بروكسل تتفق مع مصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا بروكسل تتفق مع مصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا
قالت صحيفة المانيفيستو الإيطالية، إن بروكسل تعمل على اتفاق مع على إعادة المهاجرين غير الشرعيين المصريين فى إيطاليا، لوجود زيادة فى عدد المصريين فى إيطاليا.

وأضافت الصحيفة، أن بروكسل وكلت مهمة تطوير الاتفاق إلى مدير الهجرة والعمل فى وزارة الداخلية أوليفيه أويندى الذى يتحدث مع القاهرة، فى محاولة لفهم "الأسباب الجذرية لزيادة المهاجرين غير الشرعيين المصريين فى إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المهاجرين وصل إلى 19 ألف مهاجر فى مايو الماضى فى إيطاليا، منهم سوريون، و5000 مصرى .
>ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى طالبت منذ ثلاثة أيام فقط الاتحاد الأوروبى بالاعتراف بمصر دولة غير آمنة.


>من يقف وراء أسرة "ريجينى" لابتزاز لمصر؟.. روما تتهم "كمبريدج" بتعطيل التحقيقات وإخفاء معلومات بعد إحراج عائلته للحكومة الإيطالية بالبرلمان الأوربى.. والإعلام الإيطالى يشكك فى الجامعة البريطانية
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