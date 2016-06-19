بروكسل تتفق مع مصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين فى إيطاليا

قالت صحيفة المانيفيستو الإيطالية، إن بروكسل تعمل على اتفاق مع مصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين المصريين فى إيطاليا، لوجود زيادة فى عدد المصريين فى إيطاليا.

وأضافت الصحيفة، أن بروكسل وكلت مهمة تطوير الاتفاق إلى مدير الهجرة والعمل فى وزارة الداخلية أوليفيه أويندى الذى يتحدث مع القاهرة، فى محاولة لفهم "الأسباب الجذرية لزيادة المهاجرين غير الشرعيين المصريين فى إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المهاجرين وصل إلى 19 ألف مهاجر فى مايو الماضى فى إيطاليا، منهم سوريون، و5000 مصرى .

>ولفتت الصحيفة إلى أن أسرة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى طالبت منذ ثلاثة أيام فقط الاتحاد الأوروبى بالاعتراف بمصر دولة غير آمنة.

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