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بالأسماء.. 354 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس نقابة المحامين

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بالأسماء.. 354 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس نقابة المحامين بالأسماء.. 354 مرشحا يتنافسون بانتخابات مجلس نقابة المحامين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، كشوف بأسماء المرشحين بانتخابات النقابة القادمة على منصب النقيب ومقاعد أعضاء المجلس.

وأكدت اللجنة، أن إجمالى عدد المرشحين بالانتخابات بلغ 354 مرشحاً، بينهم 29 مرشح لمنصب نقيب المحامين، و106 لعضوية المجلس عن المستوى العام، و34 عن القطاع العام، و22 مرشح عن المحكمة الابتدائية بشمال القاهرة، و7 عن القاهرة الجديدة، و9 عن محكمة حلوان، و11 عن جنوب القاهرة، و5 عن محكمة شمال الجيزة، و9 عن محكمة جنوب الجيزة، و84 عن المحاكم الابتدائية للوجه البحرى، و38 عن الوجه القبلى.

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