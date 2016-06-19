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مصرع ربة منزل وإصابة 2 آخرين في إنقلاب ميكروباص بسوهاج‎

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مصرع ربة منزل وإصابة 2 آخرين في إنقلاب ميكروباص بسوهاج‎ مصرع ربة منزل وإصابة 2 آخرين في إنقلاب ميكروباص بسوهاج‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، وأصيب 2 آخرين في حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي – دائرة مركز جهينة بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا صباح اليوم، من مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة علي الطريق الصحراوي الغربي – دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة عبد المسيح بدرويس حكيم 45 سنة سائق– ويقيم بناحية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج السيارة رقم هـ هـ أ 1598 “ميكروباص” علي الطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة صباح خيري عياد 22 سنة ربة منزل، وأصيب كل من “مملوك منصور سلامه 87 سنة بالمعاش، ماجده مملوك منصور 45 سنة ربة منزل” بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج العام، وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة.

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