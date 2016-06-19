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صنداى تايمز: 20 بريطانيا يقاتلون مع تنظيم داعش فى ليبيا

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صنداى تايمز: 20 بريطانيا يقاتلون مع تنظيم داعش فى ليبيا صنداى تايمز: 20 بريطانيا يقاتلون مع تنظيم داعش فى ليبيا
قالت صحيفة صنداى تايمز البريطانية إن حوالى 20 بريطانيا يقاتلون فى ليبيا إلى جانب مجموعات إسلامية من بينها داعش الذى يحاول الحفاظ على معقله الأخير فى البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية قولها إن بعض البريطانيين فروا من سوريا نتيجة للغارات التى تشنها قوات التحالف الدولى ضد التنظيم الإرهابى، بينما سافر آخرون من بريطانيا إلى ليبيا مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن داعش يتخذ من مدينة سرت معقلا له، كما أن لديه من معسكرات التدريب فى ليبيا، ولفتت بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلى أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا قد شنت هجوما أسفر عن طرد مسلحى التنظيم من مناطق واسعة فى مدينة سرت.


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