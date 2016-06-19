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أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف تعزيزات للمليشيات فى نهم شرق صنعاء

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أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف تعزيزات للمليشيات فى نهم شرق صنعاء أخبار اليمن..طائرات التحالف تقصف تعزيزات للمليشيات فى نهم شرق صنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى تعزيزات لمليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية نهم شرق صنعاء. وذكر المركز الاعلامى للمقاومة فى إقليم أزال أن القصف الذى وقع الليلة الماضية فى منطقة ضبوعة بمديرية نهم جاء ردا على استمرار خرق المليشيات للهدنة وهجومهم المستمر على مواقع الجيش والمقاومة.

وأوضحت مصادر المقاومة أن جبهة نهم تشهد قصفا متبادلا بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات بالمدفعية والصواريخ فى مناطق ريمان وبنى بارق وملح بنهم.

وتحاول المليشيات اختراق مواقع الجيش فى المناطق التى سيطر عليها فى المديرية التى تعد البوابة الشرقية لصنعاء وتقوم بهجمات يومية لتحقيق ذلك الا أنها فشلت واستطاعت القوات تحقيق تقدم فى جبهات عديدة بالمديرية.
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