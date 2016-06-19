أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن..الحوثيون بمشاورات الكويت يصرون على مبدأ الشراكة فى الحكم

Google+ Print
أخبار اليمن..الحوثيون بمشاورات الكويت يصرون على مبدأ الشراكة فى الحكم أخبار اليمن..الحوثيون بمشاورات الكويت يصرون على مبدأ الشراكة فى الحكم
رفضت جماعة أنصار الله الحوثيين طلب وفد اليمنية فى مشاورات الكويت بضرورة تحول الجماعة إلى حزب سياسى وتسليم السلاح للدولة قبل الحديث عن الشراكة، وأصرت الجماعة على تطبيق مبدأ الشراكة فى الحكم قبل الوصول إلى حل للأزمة اليمنية.

وقال محمد عبد السلام المتحدث الرسمى للجماعة ورئيس وفدها إلى المشاورات فى صفحته على تويتر أن الشراكة السياسية استحقاق وطنى خالص وفقا للمرجعيات وعلى رأسها مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وهى اليوم ضرورة للوصول إلى حل توافقى لمواجهة التحديات.

وكان الوفد الحكومى اليمنى إلى مشاورات الكويت قد طالب فى اجتماعه أمس بالكويت مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليمن بضرورة التزام الميليشيات الانقلابية- حسب تعبيره- بالتحول إلى حزب سياسى يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة، مؤكدا أن أى شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون.

كما طالب الوفد بإبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية وأن يلتزم الحوثيون بقرار مجلس الأمن 2216 والانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا وان يتم إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى وانهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية وكل ما ترتب على "الانقلاب" من تعيينات وقرارات، وعلى الفور جاء الرد من رئيس وفد الحوثيين بالرفض مطالبا بالشراكة قبل أى شىء مما يوضح عمق الخلافات بين الوفدين فى مشاورات الكويت وأنها لن تصل إلى أى حل فى ظل إصرار كل طرف على تنفيذ طلباته أولا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان