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محافظ سوهاج يقيل رئيس مركز جهينه من منصبه لإهماله معرض «أهلا رمضان»

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محافظ سوهاج يقيل رئيس مركز جهينه من منصبه لإهماله معرض «أهلا رمضان» محافظ سوهاج يقيل رئيس مركز جهينه من منصبه لإهماله معرض «أهلا رمضان»

الدكتور أيمن عبدالمنعم – محافظ سوهاج

أصدر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد،  قرارا بإقالة رئيس مركز ومدينة جهينة من منصبه، وندبه لديوان عام المحافظة بسبب إهماله لمعرض “أهلا رمضان” بدائرة المركز.

وقال المحاسب كمال شلبى سكرتير عام المحافظة – فى تصريح صحفي اليوم- “إن المحافظ كلف صلاح عبد الباسط نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز طما بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة عقب قراره بفتح تحقيق موسع مع مسئولى مديرية بسبب انسحاب عدد من العارضين بمعرض “أهلا رمضان” بمدينة جهينة”.

وأكد أن المحافظ كلف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بمتابعة أعمال جميع معارض “أهلا رمضان” لبيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضة للمواطنين، والتى تم افتتاحها فى بداية الشهر الكريم بمختلف مدن وقرى المحافظة.

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