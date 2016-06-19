بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد خسارته أمام زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، قادمة من مدينة ندولا الزامبية، وذلك بعد خوض مباراة زيسكو الزامبي.

وكان الأهلي قد خسر أمام مضيفه زيسكو الزامبي بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت بمدينة ندولا الزامبية، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي مطار القاهرة، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت سبع ساعات، حيث قرر الفريق العودة للوطن فور انتهاء المباراة مباشرة، وذلك لمنح اللاعبين قسط من الراحة قبل استئناف مشوار بطولة الدوري الممتاز.

من جهته، منح الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الأهلي تدريباته غدا الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضيرات لمباراة الإسماعيلي القادمة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ 32 من عمر الدوري.

أ ش أ