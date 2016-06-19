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ضبط أزهري بسوهاج يدير صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة على فيسبوك

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ضبط أزهري بسوهاج يدير صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة على فيسبوك ضبط أزهري بسوهاج يدير صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة على فيسبوك

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الأحد، القبض على طالب بالثانوية الأزهرية بمركز ساقلتة، لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بأنه بناءً على ما تم رصده من وحدة المتابعة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أن صفحة “غشاشون – الخفافيش” على موقع التواصل الاجتماعي، التي تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة، ووضع الإجابات الخاصة بها أثناء تأدية الطلاب للامتحانات داخل اللجان باستخدام هاتف محمول، فإن التحريات أشارت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو “أحمد.ج.س”، (18 سنة – طالب بالثانوية الأزهرية) ويقيم بمدينة ساقلتة.

وتم استهداف المذكور وضبطه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب تقنين الإجراءات، وبحوزته عقد اشتراك خط الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الصفحة، وفاتورتي دفع مبالغ مالية لذات الرقم، وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

وتبين وجود آثار ودلائل تفيد قيامه بإدارة الصفحة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمُباشرة التحقيقات.

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