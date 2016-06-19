تسريب أسئلة امتحان «التفاضل والتكامل» للثانوية العامة

نشرت بعض صفحات الغش على موقع “فيس بوك”، منذ قليل، صورة ضوئية زعمت فيها أنها لأسئلة مادة التفاضل والتكامل للثانوية العامة عقب بدء الامتحان بأقل من 5 دقائق، وذلك استكمالًا لمسلسل تسريب الامتحانات الذى بدأ مع انطلاقها الأحد الماضي.

كما نشر القائمون على هذه الصفحات الإجابات النموذجية للامتحان مع قبل بداية منتصف الوقت، وذلك لتمكين الطلاب من حل الإجابات كلها صحيحة.

ويؤدي طلاب القسم العلمي، شعبة الرياضيات بالثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان مادة التفاضل والتكامل “الرياضيات البحتة”، في الساعة التاسعة صباحا.

فيما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى التاريخ والميكانيكا رياضيات “2”، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة للتصدي لحالات تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني.