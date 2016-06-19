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روتين تدريجي لتقليل المكياج في رمضان

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الأحد 19-06-2016 18:33

البشرة الطبيعية الخالية من المكياج هي من أفضل أنواع البشرة، ولكن بعض الفتيات لا يستطعن الخروج من المنزل من دون وضع المكياج اليومي. ومع قدوم أيام رمضان المباركة يفضل الكثير من السيدات الخروج من المنزل من دون وضع المكياج.
لذا عليك اتباع روتين تدريجي ليساعدك على تقليل المكياج في رمضان، كالتالي:


1. التدريج: إذا كنت تفضلين وضع المكياج الكامل قبل الخروج من المنزل، فعليك التقليل من وضع المكياج، وذلك باستخدام كريم الـBB بدلاً من كريم الأساس، مع الاكتفاء بلمسة بسيطة من أحمر الخدود والكحل والقليل من أحمر الشفاه الخفيف، ولا تضعي ظلال العيون ولا أحمر الشفاه الفاقع، واثبتي على ذلك ليومين على الأقل، ثم اتركي وضع أحمر الخدود وأحمر الشفاه واكتفي بكريم الـ BB والكحل، وبذلك ستكونين خففتِ من وضع المكياج.
2. تنظيف البشرة: قبل الخروج من المنزل قومي بغسل بشرتك بالغسول المناسب لها ونظفيها بعمق، لتحصلي على بشرة نظيفة ونقية.
3. ترطيب البشرة قبل النوم: قومي بوضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على بشرتك يومياً قبل النوم ، لتستيقظي مع بشرة رطبة ونضرة.
4. أقنعة البشرة: قومي باتباع روتين أسبوعي للعناية ببشرتك، وذلك بعمل قناع للبشرة مرتين أسبوعياً لضمان التخلص من خلايا الجلد الميتة والحفاظ على نضارة البشرة المستمرة. كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة أفوكادو مهروسة مع ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل كي تحصلي على عجينة متماسكة، واتركيها لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد.

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سيدتي