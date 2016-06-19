7 أعراض لفيروس سى فى بدايته.. الحمى واصفرار العينين أهمها

تعد مصر من أكثر الدول التى تمتلك معدلات مرتفعة فى الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائى أو ما يعرف باسم فيروس سى، وهو مرض خطير ينتقل فى الأغلب عن طريق الدم، ويصبح أكثر خطورة عندما يتحول للنوع المزمن بعد مرور سنوات طويلة، ويصبح أكثر عرضة لتليف وسرطان الكبد، ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على أعراض فيروس سى.

وكشفت تقرير نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى الضوء على أعراض فيروس سى، لافتا إلى أنه لا تظهر غالبا أى علامات على المريض حتى يصبح المرض مزمنا.

أعراض فيروس سى فى بدايته

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أعراض فيروس سى المزمن

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>وأوضح التقرير أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على المرضى خلال المراحل المبكرة أى خلال الثلاث أشهر الأولى من التعرض للفيروس، ولكن يحدث ذلك بنسبة قليلة جدا، وتشمل:>1. الشعور بالإعياء والإرهاق.>2. الإصابة بالغثيان وضعف الشهية.>3. آلام المعدة.>4. يصبح لون البول داكنا.>5. يصبح لون البشرة والعينين أصفرا.>6. الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.>7. آلام العضلات والمفاصل.>وأضاف التقرير أن هناك مجموعة الأعراض التى تظهر فى مرحلة متأخرة وتشمل: يصبح المريض أكثر عرضة للنزيف وتظهر الكدمات من أقل صدمة والشعور بالحكة وتورم الساقين وفقدان الوزن والشعور بالدوخة، وفى بعض الأحيان يصاب الشخص بالاستسقاء.