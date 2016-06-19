فوائد مذهلة لتناول التين المجفف.. يمنع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

التين المجفف هو واحد من الفواكه المستهلكة من قبل الأشخاص فى رمضان، خاصة على مائدة الإفطار، وتتم إضافته إلى البلح لعمل مشروب الخشاف.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Line”، عن فوائد مذهلة لتناول التين المجفف تجعله خيارك الأول على مائدة الإفطار، وتشمل:

• يحسن الهضم

• يساعد فى فقدان الوزن

• يمنع ارتفاع ضغط الدم

• غنى بالمواد المضادة للأكسدة

• يمنع أمراض القلب

>3 قطع من التين المجفف تحتوى على 5 جرامات من الألياف، والتى تشكل نحو 20٪ من احتياجاتنا اليومية، ويتميز بأنه ملين طبيعى لمنع الإمساك ومشاكل فى الجهاز الهضمى الأخرى مثل متلازمة القولون العصبى (IBS).>وبصرف النظر عن كونه غنيا بالألياف، التين المجفف منخفض فى السعرات الحرارية، حيث إن قطعة واحدة من التين المجفف يمنحك فقط 47 سعرا حراريا، لذلك يعتبر التين المجفف وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يرغبون فى انقاص الوزن.>هو الفاكهة المثالية لاستعادة هذا التوازن، حيث إن ثمرة واحدة من التين المجفف تعطيك 129 مجم من البوتاسيوم، 2 مجم فقط من الصوديوم، وهذا يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.>التين المجفف غنى بالمواد المضادة للأكسدة، حيث أكدت دراسة علمية سابقة أن التين المجفف أفضل من التين الطبيعية عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة. وذكرت الدراسة أيضا أن التين المجفف يحتوى على الفينول، بالمقارنة مع غيرها من الفواكه الغنية بفيتامين C، E.>تساعد المستويات المرتفعة من المواد المضادة للأكسدة فى التين المجفف فى القضاء على الجذور الحرة، التى يمكن أن تتلف الأوعية الدموية وتؤدى إلى أمراض القلب.

وهناك بعض الدراسات التى تشير إلى أن التين المجفف يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية، التى تساهم إلى حد كبير فى الإصابة بأمراض القلب.

• يقى من السرطان

• يقوى العظام

• جيد لمرض السكر

• يعالج فقر الدم

• يحسن الصحة الإنجابية

>التين المجفف غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد أيضا فى منع تلف الحمض النووى الخلوى، بسبب الجذور الحرة التى يمكن أن يسبب نمو الخلايا السرطانية.>واحد من التين المجفف يعطى 3٪ من الكالسيوم الذى يحتاجه الجسم يوميا، فإنه يمكن أن يساعد على تحسين كثافة العظام وقوتها.>ارتفاع محتوى الألياف فى التين يجعله جيداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، ومع ذلك، التين المجفف يحتوى على نسبة عالية من محتوى السكر، لذلك يجب عليك استشارة الطبيب عن الكمية التى يمكن أن تستهلك.>التين المجفف هو مصدر غنى للحديد، حيث إن ثمرة واحدة من التين المجفف يمكن أن تعطيك 2٪ من احتياجات الجسم اليومية من الحديد، وهو الطريق الطبيعى لرفع مستويات الهيموجلوبين بشكل غير مباشر من خلال زيادة مستويات الحديد فى الجسم.>ووفقا للأدب القديم فاستخدم الإغريق التين لأنه مثير للشهوة الجنسية الطبيعية، واعتبروا التين ثمرة مقدسة، وكانت مرتبطة بشكل وثيق مع الخصوبة والحب.

أما علميا فوجد الباحثون أن التين يحسن الخصوبة والرغبة الجنسية لأنه غنياً بالمعادن مثل الزنك والمنجنيز والماغنيسيوم والتى تلعب دورا مهما فى تعزيز الصحة الإنجابية.

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