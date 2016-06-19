السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى إمبابة بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية بإمبابة دون وقوع أى إصابات، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية فى امبابة و على الفور أمر اللواء مجدي الشلقاني، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء وعلى رأسها العميد هاني سعيد، مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق بدون معرفة اسباب الحريق.



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