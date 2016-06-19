مصرع سيدة وإصابة 3 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث وفاة ربة منزل، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز، ووجود متوفيه ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقاده الرائد حلمى حليم ،رئيس مباحث مركز شرطة جهينة أنه أثناء قيادة عبد المسيح بدرويس حكيم 45 سنة سائق ويقيم بناحية أولاد عزاز دائرة مركز سوهاج السيارة رقم هـ هـ أ 1598 " ميكروباص " على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة صباح خيرى عياد 22 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية ،وإصابة قائد السيارة، مملوك منصور سلامه 87 سنة بالمعاش، وماجده مملوك منصور 45 سنة ربة منزل – ويقيمان بذات الناحية " من مستقلى السيارة " " بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام ،كما حدثت بعض التلفيات بالسيارة ،تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1790 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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