سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 19/6/2016 مقابل الجنيه المصري وعيار 21 يرتفع من جديد

سعر الذهب اليوم، بدأت اسعار الذهب في مصر اليوم داخل الاسواق المصرية حالة من الإستقرار في سعر البيع والشراء وذلك مقارنة بالاسعار العالمية التي بدروها تؤثر على قيمة الذهب داخل جمهورية مصر العربية، حيث استقر سعر الذهب في مصر صباح اليوم بعد حالة من الإرتفاع يوم أمس، هذا ومن المتوقع أن تزيد الأسعار خلال الأيام المقبلة ومع إنتهاء شهر رمضان الكثير وذلك لزيادة الإقبال بسبب الأفراح والمناسبات.

بدأ سعر الذهب اليوم في مصر بالارتفاع من جديد، حيث بلغت قيمة الإرتفاع عند عيار 21 بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة، حيث جاءت باقى الاسعار حسب الجدول المرفق

شبكةعيونالإخبارية

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