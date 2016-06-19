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أخبار العراق..الخارجية الإيرانية تهنىء حكومة وشعب العراق بتحرير الفلوجة

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أخبار العراق..الخارجية الإيرانية تهنىء حكومة وشعب العراق بتحرير الفلوجة أخبار العراق..الخارجية الإيرانية تهنىء حكومة وشعب العراق بتحرير الفلوجة
هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابرى أنصارى شعب وحكومة العراق بتحرير مدينة الفلوجة العراقية الاستراتيجية بسواعد "الجيش والحشد الشعبى وعشائر العراق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأحد عن المتحدث قوله أنه يأمل فى أن "تحقق العراقية بدعم من القوى الوطنية والتنظيمات والأحزاب السياسية والاجتماعية فى هذا البلد، المزيد من الانتصارات فى مواجهة الإرهاب والتطرف".

ورفع الجيش العراقى أمس الأول الجمعة العلم العراقى على مبنى قائم مقامية الفلوجة بعد تحرير وسط المدينة من "الدواعش".
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