اليوم.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية القليوبية

أكدات ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية ستفتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أسبوع، حيث يتم تقديم التظلمات، ودفع الإيصالات في مبنى الكنترول بمدرسة 25 يناير خلف مبنى المحافظة بمدينة بنها.

وأشارت فرغلى في تصريحات صحفية، إلى أن المديرية خصصت أياما محددة طوال الاسبوع لكل إدارة تعليمة منعا للازدحام والتكدس على أن يكون اليوم الأول وهو الأحد مخصص لإدارتي بنها وطوخ، الإثنين لإدارتي القناطر وكفر شكر، الثلاثاء لإدارتي قليوب وقها والأربعاء لإدارتي غرب وشرق شبرا الخيمة، الخميس لإدارتى شبين القناطر والخانكة، والأحد الموافق 26 من يونيو لإدارتي العبور والخصوص.

- غدا ..فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية القليوبية

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