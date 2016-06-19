هبوط أرضى بطريق شندورة بالسويس بعد إعادة رصفه

حصل "اليوم السابع" على صور تكشف تعرض طريق شندورة والشلوفة بالقطاع الريفى بالسويس لهبوط أرضى، بالرغم من قيام مسئولى المحافظة برصفه خلال الأيام الماضية.

وقام مواطنون من سكان شندورة بالتقدم ببلاغات لمحافظة السويس والمحافظ اللواء أحمد الهياتمى، تؤكد حدوث الهبوط الأرضى.

وقال عبدالله نصر، من سكان شندورة، إن الطريق تم رصفه منذ أيام فقط ولكننا فوجئنا بتعرضه للهبوط الأرضى بشكل مفاجئ، الأمر الذى أصاب السكان بالحزن، لأن الطريق تم إعادة رصفه حديثا، وبالرغم من ذلك يتعرض للهبوط حاليا.

من جانبه، طلب محافظ السويس من مسئولى الطرق والنقل إعداد تقرير بما تعرض له الطريق.

وأكد المحافظ، أنه سوف يحقق بنفسة فى ازمة طريق شندورة وسيتم إصلاح الطريق والهبوط به سريعا.

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