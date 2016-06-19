ضبط أدمن صفحة "غشاشون-الخفافيش" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة المتابعة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، من الكشف عن هوية صاحب صفحة "غشاشون – الخفافيش" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" التى تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ووضع الإجابات الخاصة بها أثناء تأدية الطلاب للامتحانات داخل اللجان وتبين أنه طالب أزهرى يقيم بدائرة مركز ساقلته.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات التى تؤدى إلى تكدير صفو الأمن العام وتم التوصل إلى صاحب الصفحة التى تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حيث رصدت وحدة المتابعة بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات" أن صفحة "غشاشون- الخفافيش" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هى التى تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ووضع الإجابات الخاصة بها أثناء تأدية الطلاب للامتحانات داخل اللجان باستخدام هاتف محمول.

وأشارت التحريات السرية والفنية بالاستعانه بقسم المساعدات الفنية والوسائل والتقنيات العلمية الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد . ج . ا . أ" 18 سنة طالب بالثانوية الأزهرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور من قبل ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته حيث تم ضبطه وبحوزته عقد اشتراك خط هاتف بينه وبين احدى شركات الاتصالات بتاريخ 15/5/2016 وكذا فاتورتى دفع مبالغ ماليه لذات الرقم باللغة الإنجليزية، لاب توب ماركة ASUS أسود اللون وهاتف محمول ماركة نوكيا.

وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تفيد قيامه بإدارة الصفحة وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة وأنه قام بإنشاء الصفحة من خلال الحساب الخاص به المسمى " EL MAYSTROO AHMED GAMAL " وهى مرتبطه برقم الهاتف المحمول سالف الذكر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1266 إدارى مركز ساقلته لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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