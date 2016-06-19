هيلاري كلينتون تستقبل حفيدها الثاني

إستقبل مارك مزفينسكي Marc Mevinsky وزوجته تشيلسي كلينتون Chelsea Clinton طفلهما الثاني وأطلقا عليه اسم إيدن Aidan Clinton Mezvinsky. تشيلسي هي الابنة الوحيدة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون Hillary Clinton والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون Bill Clinton.

وجاء في بيان رسمي ان إيدن ولد يوم السبت، وهو الطفل الثاني لتشيلسي وزوجها الذي يعمل في مجال الاستثمارات المصرفية. وولدت شقيقته الكبرى شارلوت في سبتمبر من العام 2014.

وقال بيان بيل وهيلاري: "نحن سعيدان للغاية بترحيب تشيلسي ومارك بشقيق شارلوت الأصغر وقدومه للعالم وشاكران على النعم الكثيرة التي نحظى بها". وأضاف البيان "تشيلسي وإيدن كلاهما في حالة جيدة ويستمتعان بهذا الوقت الخاص معاً".

وكانت تشيلسي البالغة من العمر 36 عاماً، قد أعلنت على تويتر صباح السبت ولادة إيدن، وقالت: "أنا ومارك يغمرنا الامتنان والحب ونحن نحتفل بمولد ابننا إيدن كلينتون مزفينسكي".