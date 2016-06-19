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4 علامات تنذر بتليف الكبد.. أهمها الحموضة ونزيف عند التبول

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4 علامات تنذر بتليف الكبد.. أهمها الحموضة ونزيف عند التبول 4 علامات تنذر بتليف الكبد.. أهمها الحموضة ونزيف عند التبول
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن علامات تنذر بالإصابة بتليف الكبد، الذى يعد عرضا من أعراض خطيرة من أمراض الكبد التى تأتى فى شكل التهاب الكبد الفيروسى C,B,A وأمراض الكبد الدهنية وغيرها من الاضطرابات التى تؤثر على عمل الكبد بشكل طبيعى، وينتج عنها موت خلايا الكبد.

وحسب التقرير تتضمن هذه العلامات الآتى:
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>1- معظم الأشخاص لا يتحققون من قوام أو لون البول والبراز على أساس منتظم، لكن إذا كان البول الخاص بك غامق اللون ورغويا أو لون البراز شاحبا، فهذا دليل على الإصابة بتلف الكبد.
>2- الحموضة: إذا كنت باستمرار تعانى من الحموضة دون وجود سبب واضح، بالإضافة إلى الغثيان والقىء، فقد يكون علامة على تلف الكبد.
>3- إذا كنت تعانى من حكة شديدة فى الجسم: عندما يكون لديك أى حساسية أو مشاكل الجلد، فإنه قد يكون علامة منذرة بتليف الكبد.
>4- نزيف فى البول أو البراز: تعد علامة خطيرة على الإصابة بتلف الكبد فى المرحلة الأخيرة.

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