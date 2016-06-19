عضو بفتح: حماس زجت بالقضية الفلسطينية فى أسفل درجات السلم السياسى دوليا

اتهم عضو المجلس الثورى لحركة فتح حازم أبو شنب حركة حماس بالزج بالقضية الفلسطينية فى أسفل درجات السلم السياسى على المستوى الدولى.

وقال أبو شنب ـ فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الأحد ـ إن حماس مسئولة عن إفشال جولة محادثات المصالحة التى عقدت فى الدوحة وكذلك الجولات السابقة، مضيفا أن حماس قامت بانقلاب عسكرى على السلطة الشرعية وامتهنت كرامة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأكد أبو شنب قائلا إن "الحل لإتمام مشروع المصالحة أن تتراجع حماس عن موقفها وترضخ لمطالب الجمهور الفلسطينى وأن تسلم الحكومة مسئوليتها داخل قطاع غزة وتسحب مسلحيها من الشوارع ومن داخل المؤسسات المدنية وإجراء انتخابات لأن من له السلطة هو الشعب".

كان وفدان من الحركتين التقيا خلال الأيام الماضية، فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المساعى لرأب الصدع وتحقيق المصالحة بين الطرفين، إلا أن عوامل الخلاف المتعلقة بملف الموظفين وبرنامج الحكومة ما زالت عائقا أمام إنهاء الانقسام

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