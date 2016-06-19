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تواصل حملات التمشيط الأمنى بمناطق شمال سيناء

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تواصل حملات التمشيط الأمنى بمناطق شمال سيناء تواصل حملات التمشيط الأمنى بمناطق شمال سيناء
واصلت قوات إنفاذ القانون وقوات مديرية أمن شمال سيناء حملاتها التمشيطية بمختلف مناطق شمال سيناء اليوم، وأقامت القوات أكمنة وحواجز أمنية على طريق العريش الساحلى، وأغلقت أحياء سكنية وأجرت عمليات فحص للقاطنين فيها.

وشددت القوات تواجدها بمحيط المقرات الإدارية الحكومية وأغلقت 4 ميادين عامة فى مدن العريش والشيخ زويد وهى ميادين ضاحية السلام والمالح فى مدينة العريش والجورة والروينى بالشيخ زيد لوجود ارتكازات أمنية بها، وإغلاق كلى لمحيط مديرية أمن شمال سيناء وديوان المحافظة ومجلس مدينة العريش وسنترال العريش، وأقسام الشرطة الأربعة بالعريش، وإغلاق منطقة قسم شرطة الشيخ زويد ونشر سواتر ترابية حولها وأسلاك شائكة.


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