ضبط 5 آلاف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، صاحب محل غير مرخص بحوزته 5079 قطعة غيار أجهزة كهربائية مغشوشة، وحررت محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية، معلومات تتهم صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية يعمل بدون ترخيص، بحيازة وتجميع كميات من الأدوات الكهربائية الخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وبمداهمة المحل، ضبطت القوة صاحب المحل و5079 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط محل غير مرخص لتجارة قطع غيار أدوات كهربائية مغشوشة بعابدين

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