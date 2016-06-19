تقرير: شيكاتارا رفض الأهلي من أجل فرنسا

ذكر تقرير نيجيري أن شيسوم شيكاتارا مهاجم أبيا وريورز ومنتخب نيجيريا للمحليين رفض عرضا من الأهلي المصري وعدة أندية تركية من أجل الاحتراف في فرنسا.

وكان شيكاتارا قريبا من الانضمام للوداد المغربي، بل وتم تقديمه لوسائل الإعلام لكن أزمة حالت دون إتمام الصفقة بعد أن كان قريبا من الزمالك.

وبحسب موقع (Africanfootball.com) فإن شيكاتارا رفض عرضا للانضمام للعملاق المصري النادي الأهلي، وأيضا عدة أندية تركية.

وتألق شيكاتارا مع نيجيريا في بطولة إفريقيا للمحليين لكن الزمالك فضّل التعاقد مع إيمانويل مايوكا، قبل أن يتجه المهاجم النيجيري للوداد الذي لم يسدد نصف مليون دولار لتفشل الصفقة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب للموقع: "شيكاتارا رفض عروض كثيرة من أجل الانتقال لأحد الأندية الفرنسية.. المفاوضات قريبة جدا".

وأضاف "وصلت الصفقة في مراحل متقدمة، لكن لا يمكنني الآن الإفصاح عن هوية النادي".