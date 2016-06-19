طارق مصطفى لـ في الجول: لابد للزمالك العودة بنتيجة إيجابية من أجل ' خارطة الطريق '

يؤمن طارق مصطفى المدير الفني الجديد للعروبة الإماراتي بأن مباراة الزمالك ضد إنيمبا النيجيرى صعبة للغاية.

ويحل الزمالك ضيفا على إنيمبا ضمن الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد نجم الزمالك السابق في الوقت نفسه أن ضربة البداية في مشوار مرحلة المجموعات هامة للغاية وتوضح خارطة طريق المجموعة لذلك لابد أن يعود اللاعبين بنتيجة إيجابية سواء تحقيق الفوز او الخروج بنقطة.

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com أن غياب أيمن حفنى سيكون مؤثر للغاية رغم وجود بدائل.

وطلب المدرب العام السابق للزمالك من لاعبي الزمالك بضرورة فرض أسلوبهم من البداية والتعامل مع اللقاء على مراحل حتى يستطيعوا تحقيق الهدف المطلوب.

وتمنى طارق مصطفى تألق الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وطارق حامد خلال المباراة بعد المشادة الأخيرة التى حدثت بينهما قبل سفر البعثة.

ويرى طارق مصطفى أن أحمد توفيق أحد اهم اللاعبين الذين لابد وأن يلجأ إليهم محمد حلمى أمام إنيمبا رغم أنه عائد من الإصابة ولكنه في الوقت نفسه يستطيع حل أكثر من مشكلة في كافة الخطوط.

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