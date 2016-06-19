تقرير في الجول - أمام إنيمبا.. الزمالك يبحث عن رقم يعيد ذكريات رائعة منذ 32 عاما

صحيح هي المواجهة الأولى للزمالك في تاريخه الإفريقي ضد إنيمبا النيجيري، لكنها ليست زيارته الأولى لنيجيريا.

فالزمالك يحل ضيفا على إنيمبا في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

ومن خلال تاريخ مواجهات الزمالك ضد الفرق النيجيرية، يستعرض FilGoal.com أبرز نتائج الفريق "الملكي" معهم:

- لعب الزمالك في نيجيريا خمس مرات، خسر أربعة وفاز في واحدة ولم يتعادل أي مباراة.

- الفوز الوحيد الذي حققه الزمالك على فريق نيجيري في ملعبه كان في نهائي دوري أبطال إفريقيا 1984 وهو اللقب الأول ضمن خمسة ألقاب جمعها أي منذ 32 عاما.

- سجل الزمالك في الملاعب النيجيرية ثلاثة أهداف ومنيت شباكه سبعة مرات.

- رغم خسارة الزمالك في نيجيريا بنهائي دوري أبطال إفريقيا 1996 لكنه نجح في التتويج بالبطولة في القاهرة.

- أكثر الفرق النيجيرية التي واجهها الزمالك هي شوتينج ستارز.

** تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنيمبا

ويستعرض FilGoal.com تاريخ ونتائج مواجهات الزمالك ضد الفرق النيجيرية:

- شوتينج ستارز 1976

في نصف نهائي بطولة إفريقيا أبطال الكأس 1976 خسر الزمالك في نيجيريا 2-0 بإياب نصف النهائي.

كان لقاء الذهاب في القاهرة انتهى بفوز الزمالك بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويخسر الأبيض 5-3 ويودع من نصف النهائي.

- شوتينج ستارز 1984

مرة أخرى يلعب الزمالك في نيجيريا، لكن هذه المرة في دوري أبطال إفريقيا نهائي نسخة 1984 فاز في الذهاب بالقاهرة 2-0 والإياب في ملعب شوتينج ستارز حقق فوزا ثانيا بهدف نظيف ليتوج ببطولة إفريقيا.

- ستشينري ستورز 1993

ثالث مباريات الزمالك في نيجيريا خسر 1-0، لكن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993 انتهت بفوز الفريق الأبيض في القاهرة 3-1 ليعبر للنهائي ويتوج بالبطولة.

- شوتينج ستارز 1996

للمرة الثالثة يواجه الزمالك الفريق ذاته، لكن تلك المباراة كانت نهائي دوري أبطال إفريقيا 1996.

ذهابا في نيجيريا خسر الزمالك 2-1، لكن في القاهرة عوض النتيجة ذاتها وانتصر بركلات الترجيح بعد تألق نادر السيد 5-4.

- كوارا يونايتد 1999

آخر مواجهات الزمالك في نيجيريا كانت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1999 وخسر 2-1 لكن في القاهرة سحقه برباعية نظيفة، ثم ودع الزمالك من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي.

** النتائج وفقا لقاعدة بيانات موقع د. طارق السعيد الإحصائي