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أوباما يبدأ جولته العائلية ويخطط لزيارة المنتزهات الوطنية

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الأحد 19-06-2016 00:02

بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama الجولة التي من المقرر ان يقوم بها مع عائلته إلى اثنين من المنتزهات الوطنية في عطلة لا تخلو من العمل أيضاً حيث سيقضي بعض الوقت مع ابنتيه المراهقتين، إلى جانب الدعوة إلى مزيد من الإنفاق على جهود حماية البيئة والحد من التغير المناخي.

ووصلت العائلة أمس الجمعة الى متنزه كافرنز تحت صحراء كارلسباد في ولاية نيو مكسيكو، وسيتوجهون لاحقاً إلى جبال سييرا نيفادا ومتنزه يوسيميتي أقدم المتنزهات الوطنية في البلاد وأحد أشهر معالمها.

وسيشارك الرئيس في الاحتفال بالذكرى المئوية لجهاز المنتزهات الوطنية ومن المتوقع أن يتحدث عن خطته لخفض انبعاثات الكربون التي تسبب التغير المناخي.

وتأتي رحلة أوباما بينما تتزايد الزيارات للمتنزهات الوطنية نظراً لانخفاض الوقود.

وخلال فترة رئاسته التي ستنتهي في 20 يناير 2017، أضاف أوباما 20 موقعاً إلى مواقع جهاز المتنزهات الوطنية وافق الكونغرس على عشر منها بينما استخدم صلاحياته للموافقة على البقية.

 

اوباما يحتفل بتخرج ابنته من المدرسة الثانوية

 

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